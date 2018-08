Leichtathletik-EM: Bereit für den großen Wurf

Lukas Weißhaidinger ist hungrig. Nicht nur hungrig auf den Erfolg, sondern im Wortsinne. „Ein Löwe muss auch erst jagen, bevor er essen kann.“ Deshalb hat der Diskuswerfer in den Wochen vor der heute, Montag, beginnenden Leichtathletik-EM in Berlin seine tägliche Kalorienzufuhr zurückgeschraubt. 4500 Kalorien verdrückt er an einem harten Trainingstag, deutlich weniger in den vergangenen Tagen. „Wer zu viel isst, ist eher entspannt“, sagt der Oberösterreicher, 1,97 Meter groß und 147 Kilogramm schwer.

Lukas Weißhaidinger benötigt die Anspannung vor seinen Auftritten am Dienstag (Qualifikation) und hoffentlich am Mittwoch (Finale). Gemeinsam mit Siebenkämpferin Ivona Dadic zählt der 26-Jährige zu den Medaillenkandidaten im rot-weiß-roten Team. Mit 16 Teilnehmern stellt Österreich das größte EM-Aufgebot seit 32 Jahren. Den Anfang machen am Montag die 100-Meter-Sprinter Markus Fuchs und Alexandra Toth.

Eine EM-Medaille wie sie Weißhaidinger und Dadic anstreben, hätte für den Verband historische Dimensionen. Es gab erst neun bei 24 Titelkämpfen, der letzte Europameistertitel liegt 47 Jahre zurück (Hochspringerin Ilona Gusenbauer).