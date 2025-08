Der große Leistungssprung von Dreispringer Kingley

Acht Jahre später hat sich sein Schützling in einer Disziplin einen Namen gemacht, die eine extreme Körperbeherrschung verlangt und zu den schwierigsten in der Leichtathletik zählt: Dem Dreisprung .

Endiorass Kingley hat in den letzten Jahren einen riesigen Leistungssprung gemacht. Mehr aus Jux und Neugier versuchte sich der Athlet der TGW Zehnkampf Union Linz 2020 in einem Trainingslager im Dreisprung, seither lässt ihn diese Disziplin nicht mehr los. „Ich habe schnell gewusst, dass ich Dreispringer werden möchte. “

Ziel: 17 Meter

Alles steht und fällt im Dreisprung mit dem ersten Sprung. „Wenn du den nicht richtig triffst, dann wird der Rest auch nichts mehr. Eigentlich weißt du schon beim Absprung, ob das gut wird“, erzählt Kingley.

Der Rekordsprung in Maribor war in seinen Augen keineswegs perfekt. „Der erste Sprung geht noch besser, bei der Landung ist auch Luft. Die magische 17-Meter-Marke ist also durchaus in Reichweite.