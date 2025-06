Wie Armand Duplantis zum neuen Star der Leichtathletik wurde

Armand Duplantis hatte sich die Latte selbst sehr hoch gelegt. Seit Tagen sprach der Stabhochspringer nur mehr vom Meeting daheim in Stockholm und dem Weltrekord, es gebe keinen passenderen Ort, um erstmals die 6,28 Meter zu überspringen, als vor heimischem Publikum.

Wie auf Bestellung lieferte Armand Duplantis am Sonntag dann auch ab. Fast wie immer, wenn der Wunderknabe Wunderdinge ankündigt. Bereits zum zwölften Mal verbesserte er den Weltrekord, aber noch nie hat ihn eine neue Bestmarke dermaßen in Ekstase versetzt wie die 6,28 Meter, die der Schwede in Stockholm im ersten Versuch meisterte.