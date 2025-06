Rekorde für die Ewigkeit: Die genialsten Momente der Leichtathletik

Andere Weltrekorde wirken derweil wie in Stein gemeißelt. Wohl auch deshalb, weil sie aus finsteren Zeiten der Leichtathletik stammen, in denen sich die Sportler nicht nur von Brokkoli und Holundersaft ernährt haben dürften.

Im Stabhochspringen wurde der Weltrekord seit 2020 dank Superstar Armand Duplantis von 6,16 auf 6,28 Meter nach oben geschraubt. Auch in anderen Disziplinen der Leichtathletik nimmt die Rekordjagd kein Ende. Neue hochtechnologisierte Laufschuhe mit Karbonsohlen sind etwa dafür verantwortlich, dass über die längeren Distanzen und im Marathon immer schnellere Zeiten gelaufen werden.

Unschlagbare Zeiten

Bei den Frauen sind etwa die Bestmarken über die Sprintstrecken seit 1988 unerreicht. Florence Griffith-Joyner ist bis heute die schnellste Frau über 100 (10,49) und 200 Meter (21,34). Die US-Amerikanerin starb im Alter von nur 38 Jahren.

Auch für den ältesten noch bestehenden Weltrekord in der Leichtathletik ist eine Frau verantwortlich: Jarmila Kratochvilova benötigte 1983 für die 800 Meter 1:53,28, an die Marke der Tschechin, die später zugab, einmal in der Woche eine Spritze bekommen zu haben, kam keine andere Läuferin jemals heran.

Fast ähnlich alt ist der Rekord von Marita Koch, die Sportlerin aus der DDR lief 1985 die 400 Meter in 47,60 Sekunden. Mit Gabriele Reinsch kam auch die amtierende Weltrekordhalterin im Diskuswurf (76,80 Meter) aus dem ostdeutschen Sportsystem.

Die beiden Russen Natalja Lissowskaja und der mittlerweile verstorbene Jurij Sedych waren sogar ein Weltrekord-Paar. Sie hält seit 1987 die Bestmarke im Kugelstoßen (22,63 Meter), er schleuderte 1986 den Hammer auf 86,74 Meter. So ein großer Wurf gelang seither keinem mehr.