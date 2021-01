Lehrstunde, aber kein Debakel für Österreichs Handballer

Es war ein gutes WM-Spiel von Österreichs Handballern. Und dennoch hatten die Mannschaft am Samstag im zweiten Vorrundenspiel der Endrunde in Ägypten in keiner Phase der 60 Spielminuten den Funken einer Chance.

Lag das an Rot-Weiß-Rot oder an der Qualität von Gegner Frankreich? Eher Zweiteres. Die Franzosen haben bei Weltmeisterschaften nicht nur eine glorreiche Vergangenheit (sechs Titel), sondern auch eine vielversprechende Gegenwart beim laufenden Turnier. Der erwartete Sieg (35:28) ist für die Grande Nation maximal ein Etappenschritt auf dem Weg in die K.-o.-Phase dieser Weltmeisterschaft. Alles andere als eine Medaille gilt in dem erfolgsverwöhnten Handball-Land als Enttäuschung.