Nicht nur die Bilanz spricht gegen Österreich, auch die Forschung

Für Österreichs Handballer spricht bei der WM in Ägypten nichts mehr. Selbst Teamchef Ales Pajovic betont vor dem zweiten von drei Vorrundenspielen am Samstag gegen Frankreich (18 Uhr/ live ORF1): „Da haben wir nicht viele Chancen.“

Die 25:28-Niederlage am Donnerstag gegen die Schweiz hat nicht nur die Euphorie gebremst, sondern auch die Chancen auf den Aufstieg in die Hauptrunde minimiert. Nicht nur die Bilanz gegen Frankreich spricht eine deutliche Sprache (31 Niederlagen, ein Remis, fünf Siege), die Konstanz des sechsfachen Weltmeistern auf der Weltbühne ist beinahe einmalig Teamsport. In diesem Jahrtausend haben die Franzosen von 84 WM-Spielen 66 gewonnen.