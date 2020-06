Erst am Limit beginnt das Abenteuer

Am 4. Mai steht der Wings for Life World Run in St. Pölten auf seinem Programm. An 35 Orten weltweit wird am 4. Mai gleichzeitig um 12 Uhr MESZ gestartet. In der Kommandozentrale in Spielberg gehen die Signale zu allen Veranstaltungen. 30 Minuten nach dem Start fährt ein Auto los. Wird der Läufer eingeholt, ist sein Rennen zu Ende. "Das ist ein völlig neues Lauferlebnis. Viele Läufer sind Geisel ihrer Uhren", sagt Schiester über das neue Konzept. Sein Ziel: "Ich kann es nicht locker angehen. Wenn ich eine Startnummer drauf habe, sehe ich rot. Wenn ich für den Kilometer vier Minuten brauche, dann schaffe ich 65 Kilometer."

Und wenn nicht? "Egal. Ich werde alles geben. Ich will mir ja beim Schlafengehen zufrieden die Decke über die Nase ziehen können."