Lachnummer bei der Tour: Ein Belgier bejubelt irrtümlich den Sieg

Was dem 24-jährigen Belgier im Eifer des Gefechts und in der Aufregung der turbulenten Schlussphase offenbar entgangen war: Er war nicht der erste Radprofi, der in Calais die Ziellinie überfahren hatte. Etliche Sekunden vor ihm war bereits sein Landsmann und Tour-Spitzenreiter Wout van Aert nach einer späten Soloflucht ins Ziel gekommen.