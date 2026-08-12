Bruder von Trump-Schwiegersohn kauft die LA Lakers

Die Los Angeles Lakers wechseln zu einem Rekordpreis erneut den Besitzer. Neue Eigentümer des ikonischen Basketball-Klubs werden Joshua Kushner und Bob Iger , wie der Sender ESPN meldete. Die beiden sollen dem Bericht zufolge mehr als zwölf Milliarden Dollar (rund 10,4 Milliarden Euro) für das Team aus der nordamerikanischen Eliteliga NBA bezahlen. Joshua Kushner ist der Bruder von Jared Kushner, Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump .

Joshua Kushner hätte als Investor zuletzt eine Schlüsselrolle beim umstrittenen Deal der FIFA zum Verkauf der Rechte an Fußball-Weltmeisterschaften spielen sollen - der aber scheiterte nach heftigen Protesten aus der Fußball-Welt. Iger war früher Chef von Disney, jenem US-Medienkonzern, dem der Sender ESPN gehört.

Zwei Milliarden mehr als noch 2025

„Als lebenslange NBA-Fans fühlen wir uns zutiefst geehrt, die Möglichkeit zu bekommen, die Los Angeles Lakers zu übernehmen, eines der legendärsten Sportteams der Welt“, teilten Kushner und Iger in einem Statement mit. Erst 2025 waren die Lakers, die durch Basketball-Ikonen wie Kareem Abdul-Jabbar, Earvin „Magic“ Johnson, Kobe Bryant oder Shaquille O'Neal einer der bekanntesten Vereine der Welt geworden sind, für die damalige Rekordsumme von zehn Milliarden Dollar verkauft worden. Der Unternehmer Mark Walter schlug vor einem Jahr zu - nun fließt offenbar noch mal mehr Geld.