Die Austria atmet auf: Der neue Trikotsponsor ist da

„Es ist ein guter Tag für die Wiener Austria “, stellte Finanzvorstand Harald Zagiczek erleichtert fest. Die Zeiten, in denen die Veilchen mit blanker Brust auflaufen mussten, sind vorbei. Ab sofort wird Aramark als neuer Hauptsponsor auf den Dressen prominent zu sehen sein. Seit der Saison 2025/26 ist das Catering-Unternehmen bereits Gastro-Partner der Austria, jetzt wurde die Zusammenarbeit ausgebaut.

„Es war ein harter Kampf“, berichtet Zagiczek über die Suche nach einem neuen Sponsor. Frankstahl sei ziemlich kurzfristig ausgestiegen, danach ging es ans Verhandeln mit möglichen Nachfolgern. Keine leichte Aufgabe. So soll Flyeralarm deutlich unter einer Millionen Euro geboten haben - zu wenig für die violetten Bosse. Man nahm in Kauf, die Saison ohne Hauptsponsor auf der Brust zu beginnen. Finanzielle Einbußen solle es deshalb aber keine gegeben haben. Zagiczek: „Es hat eine Sichtbarkeitslücke gegeben, aber keine finanzielle Lücke.“ Das Paket, das mit Aramark geschnürt wurde, soll der Austria deutlich über eine Million Euro bringen. Und auch mehr, als der Deal mit Vorgänger Frankstahl.