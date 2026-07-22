Wenn die Wiener Austria am Donnerstag mit dem ersten Pflichtspiel in Lettland gegen Liepaja in die Saison startet, dann tut sie dies mit breiter Brust. Und mit blanker Brust. Die Veilchen haben noch keinen Hauptsponsor für die prominenteste Stelle auf den Shirts gefunden. Aus finanzieller Sicht nicht optimal, für Finanzvorstand Harald Zagiczek aber auch kein Grund zur Panik.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HELMUT FOHRINGER Harald Zagiczek

Der Vertrag mit Frankstahl ist nach vier Jahren ausgelaufen, die Zusammenarbeit wird nicht verlängert. Die Trennung erfolgte jedoch im Guten. „Wir sind Frankstahl sehr dankbar, es war eine sehr gute Zusammenarbeit in den letzten vier Jahren“, erklärt Zagiczek. Zähe Verhandlungen Die Suche nach einem Nachfolger läuft auf Hochtouren. Der Plan, den neuen Sponsor bei der Präsentation der neuen Dressen bekannt zu geben, ist nicht aufgegangen. „Wir sind mit einigen potenziellen Partnern in Verhandlungen und guter Dinge, dass wir den neuen Sponsor zeitnah präsentieren können“, so Zagiczek, noch gibt es aber nichts Konkretes. Schnellschuss wird es jedenfalls keinen geben, man wolle sich keinesfalls unterpreisig verkaufen. Spätestens Ende August soll der neue Sponsor dann aber auf den Trikots der Veilchen zu sehen sein.