Zinedine Zidane wird neuer französischer Nationaltrainer
Frankreich hat einen neuen Nationaltrainer gefunden: Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, wird Zinedine Zidane (54) auf Didier Deschamps folgen. Der 57-jährige Deschamps hatte sein Amt nach 14 Jahren und 187 Länderspielen zurückgelegt.
Zidane soll bereits einen langfristigen Vertrag mit dem französischen Verband unterschrieben haben, die mündliche Einigung sei schon im vergangenen November erfolgt. Trotz Angeboten von internationalen Topklubs, darunter Real Madrid, stand für ihn die Nationalmannschaft offenbar an erster Stelle. Sein Amt soll er am 1. September antreten.
Zweimal Champions-League-Sieger als Trainer
Als Spieler führte Zidane Frankreich 1998 zum WM-Titel. Nach dem Karriereende war er zunächst im Nachwuchs von Real Madrid tätig, ehe er 2016 die Profimannschaft übernahm. 2019 kehrte er für eine zweite Amtszeit zurück. Seine Bilanz: zwei spanische Meisterschaften und zwei Champions-League-Titel.
Für Zidane ist es die erste Station als Nationaltrainer. Unterstützt werden soll er laut Le Parisien von seinem langjährigen Weggefährten David Bettoni, der bereits bei Real als sein Co-Trainer arbeitete.
Start in der Nations League
Los geht die neue Ära am 25. September auswärts gegen die Türkei, die Heimpremiere folgt am 2. Oktober gegen Italien. Ziel ist der EM-Titel 2028.
Deschamps hinterlässt große Fußstapfen: WM-Titel 2018, Sieg in der Nations League 2020/21, EM-Finale 2016 und WM-Vizetitel 2022. Ob Zidane daran anknüpfen kann, wird sich zeigen. Einen gemeinsamen Höhepunkt teilen die beiden bereits: 1998 gewannen Deschamps und Zidane gemeinsam den WM-Titel.
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