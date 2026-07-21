Zinedine Zidane wird neuer französischer Nationaltrainer

Frankreich hat einen neuen Nationaltrainer gefunden: Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, wird Zinedine Zidane (54) auf Didier Deschamps folgen. Der 57-jährige Deschamps hatte sein Amt nach 14 Jahren und 187 Länderspielen zurückgelegt. Zidane soll bereits einen langfristigen Vertrag mit dem französischen Verband unterschrieben haben, die mündliche Einigung sei schon im vergangenen November erfolgt. Trotz Angeboten von internationalen Topklubs, darunter Real Madrid, stand für ihn die Nationalmannschaft offenbar an erster Stelle. Sein Amt soll er am 1. September antreten.

Zweimal Champions-League-Sieger als Trainer Als Spieler führte Zidane Frankreich 1998 zum WM-Titel. Nach dem Karriereende war er zunächst im Nachwuchs von Real Madrid tätig, ehe er 2016 die Profimannschaft übernahm. 2019 kehrte er für eine zweite Amtszeit zurück. Seine Bilanz: zwei spanische Meisterschaften und zwei Champions-League-Titel.