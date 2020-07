Kuriose Football-Saison: Nur zwei Teams spielen Meisterschaft

Zeitgleich mit der NFL in den USA wird in Österreich heuer auch die AFL beginnen. Während es in der US-Profiliga aus wirtschaftlichen Gründen klar ist, dass auch in Corona-Zeiten alle Teams antreten werden, hat der AFBÖ seinen Amateur-Teams eine Teilnahme freigestellt.

Und so haben etwa die Tirol Raiders und auch die Danube Dragons ihre Nennung für die kommende Saison zurückgezogen.

Hintergrund sind die Regeln rund um die aufwendigen Corona-Tests und Quarantänebestimmungen. Das Präventionskonzept einer Fußball Bundesliga ist für Amateurvereine aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen nicht eins zu eins umsetzbar. Zudem umfasst ein gesamtes Team im American Football inklusive Betreuer und Crew 80 bis 100 Menschen. Ein Covid-Test kostet zwischen 30 und 90 Euro, eine finanzielle Belastung, die für viele Klubs nicht zu stemmen ist. "In dieser besonderen Krisensituation darf ein Ligabetrieb nicht erzwungen werden", sagte Raiders-Präsidentin Elisabeth Swarovski.

Wien gegen Graz

So haben sich nur zwei Teams für die Austragung einer Meisterschaft entschieden: Die Dacia Vikings aus Wien und die Projekt Spielberg Graz Giants. Der Meistertitel wird in einer Best-of-5-Serie ausgespielt. Das erste Spiel wird in Graz stattfinden, die beiden nächsten Spiele in Wien, dann wird wieder nach Graz gewechselt.

Beide Teams haben vergangene Woche alle Spieler, Coaches und Betreuer testen lassen – und haben nach Freigabe umgehend das Training aufgenommen. Vor dem ersten Spiel wird erneut getestet.