Kuriose CL-Quali: Rasen in der Slowakei grün angemalt

Spartak verlor das Spiel 0:1, kann sich aber nach dem 2:0-Erfolg in Polen über den Aufstieg in die dritte Runde freuen. Dort erwartet die Slowaken der Sieger der Partie Roter Stern Belgrad - Suduva Marijampole. Die österreichischen Legionäre Marvin Egho (früher bei Ried, Admira und Wiener Neustadt) und Fabian Miesenböck (ehemals bei Austria Klagenfurt, LASK und Wiener Neustadt) dürfen also weiterhin von der Königsklasse träumen. Egho wurde in der ersten Minute der Nachspielzeit ausgewechselt, Miesenböck betrat den gefärbten Rasen in der 70. Minute. Legia bleibt als Trostpreis die dritte Qualifikationsrunde zur Europa League, dort treffen die Polen entweder auf den luxemburgischen Vertreter Düdelingen oder KF Drita aus dem Kosovo.