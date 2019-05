Kremser starten in spannende Final-Serie

Am Ende spitzt sich alles auf mindestens drei Spiele innerhalb von einer Woche zu. Der UHK Krems steht im Finale der spusuLiga und bekommt es mit Vize-Meister Alpla HC Hard aus Vorarlberg zu tun. Der sechsfache Meister gastiert am Samstag zum ersten Spiel der „Best-of-five“-Serie in der Kremser Sporthalle.

Nachdem sich Krems im Halbfinale bereits gegen den amtierenden Meister, die Fivers aus Wien, durchsetzen konnte, haben die Spieler von Trainer Ibish Thaqi den nächsten und letzten harten Brocken der Saison vor sich. Hard hingegen konnte sich im entscheidenden dritten Halbfinalspiel gegen Westwien ebenfalls durchsetzen.

Während es für die Kremser der erste Play-off-Finaleinzug ist, spielen die Vorarlberger bereits zum neunten Mal um den Titel.