Korruptionsskandal um Olympia weitet sich aus: Razzien in Tokio

Ein Korruptionsskandal um die Olympischen Spiele in Tokio zieht immer weitere Kreise. Die japanische Staatsanwaltschaft lie├č am Montag die Zentrale der gro├čen Werbeagentur Hakuhodo wegen des Verdachts der illegalen Angebotsabsprache f├╝r Vertr├Ąge im Zusammenhang mit Testveranstaltungen f├╝r die Spiele im vergangenen Jahr durchsuchen. Kurz zuvor war bereits die Zentrale der Werbeagentur Dentsu, die die exklusive Marketingagentur f├╝r die Spiele in Tokio war, Ziel einer Razzia.