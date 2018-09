Konrad führt Österreichs Herren-Sextett bei der Rad-WM an

Patrick Konrad führt das österreichische Herren-Sextett bei der Rad-WM in Tirol im Straßenrennen am 30. September als Kapitän an. Unterstützt von seinen drei Bora-Teamkollegen Felix Großschartner, Gregor Mühlberger und Lukas Pöstlberger sowie Georg Preidler (Groupama) und Michael Gogl (Trek) will der Niederösterreicher einen Spitzenplatz erreichen.

Aus dem vorläufigen Kader nicht nominiert wurden Hermann Pernsteiner, Stefan Denifl und Riccardo Zoidl. Preidler und Matthias Brändle bestreiten wenig überraschend das Einzelzeitfahren am 26. September. Dieses Aufgebot gab der Österreichische Radsport-Verband (ÖRV) am Dienstag bekannt.

Der 26-jährige Konrad habe sich die Führungsrolle im enorm schwierigen Straßenrennen mit 258,5 km Länge und 4.670 Höhenmetern durch den siebenten Gesamtrang beim Giro d'Italia sowie weiteren Spitzenrängen bei World-Tour-Rennen in der zweiten Saisonhälfte verdient. "Er hat dies mit dem Sieg im Bergklassement der Polen-Rundfahrt, bei der Deutschland-Tour mit Rang 15 im Gesamtklassement trotz eines Sturzes und den schweren Rennen in Quebec (5.) und Montreal (9.) eindrucksvoll bewiesen", erläuterte ÖRV-Nationaltrainer Franz Hartl.

Konrad, der Sohn von Wien-Marathon-Chef Wolfgang Konrad, der mit seiner Agentur auch in der Organisation der WM mitwirkt, träumt von einem großen Coup. "Am Ende des Tages ist das Ziel bei einer WM immer eine Medaille. In Innsbruck auf dem Podium zu stehen wäre das absolut Größte - einfach der Wahnsinn. Aber man muss auch realistisch bleiben: Eine Medaille hängt hoch, und so lange jeder von uns bis zum Letzten kämpft, müssen wir uns keinen Vorwurf machen. Und mit einer Platzierung unter den ersten zehn könnten wir alle sehr zufrieden sein", betonte der Niederösterreicher.