Kolumbianische Sport-Stars kommen mit eigenem Charterflugzeug

Ein Charterflug soll am Sonntag 150 kolumbianische Profisportler von Bogota nach Madrid bringen. Unter ihnen befinden sich neben Fußballern und Judokas auch die Radstars Egan Bernal und Nairo Quintana (Bild oben), die sich in den vergangenen Monaten während der wegen der Corona-Pandemie erzwungenen Wettkampfpause in ihrer Heimat aufgehalten haben.

14 Tage Quarantäne

Die nach Spanien reisenden Athleten müssen sich laut Angaben des kolumbianischen Sportministeriums vor ihrer Ausreise einem Corona-Test unterziehen. Während des Fluges gelten strenge Hygienemaßnahmen. In Spanien ist eine 14-tägige Quarantäne vorgeschrieben. Kommerzielle Flugverbindungen von und nach Kolumbien sind derzeit aufgrund der hohen Covid-Infektionszahlen nicht möglich.

Der Internationale World-Tour-Rennbetrieb im Radsport soll am 1. August wieder anlaufen. Bernal ist Ende des Monats bei der Tour de France Titelverteidiger, Quintana ebenfalls einer der Mitfavoriten.