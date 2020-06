Knochenjob in der Sandkiste

Am Donnerstag dauerte ihr Arbeitstag 14 Stunden. Vom Image der Beachboys bleibt bei näherer Betrachtung des Berufs Beachvolleyballer nicht viel übrig. Besonders beim Grand-Slam-Turnier in Klagenfurt zeigt sich, dass aus dem Trendsport ein Knochenjob geworden ist. Der KURIER begleitete die Olympia-Teilnehmer Clemens Doppler und Alexander Horst am ersten Turniertag. Dieser wurde für die Publikumslieblinge in Klagenfurt zum Marathontag.

Tagwache ist normalerweise um 7.30 Uhr. "Nach dem Duschen kommen die Sponsor-Tattoos auf die Haut", sagt der PR-Profi Doppler. Beim Frühstück ist auch die Familie bzw. die Freundin dabei. Da die Teams ein Zimmer vom Veranstalter bekommen, mieten sie sich im Seeparkhotel ein zweites dazu. Somit kann Doppler mit Freundin Bettina und Alexander Horst mit Freundin Vanessa und Baby Alessa Zeit verbringen.

Nach dem Frühstückskipferl beginnt die Konzentration auf den Brotberuf. Im für die Spieler abgetrennten Bereich beim Center Court gibt es eine Besprechung mit Trainer Harry Dobeiner. Unterhalb der Tribünen des 8000er-Stadions können sich Doppler und Horst in einen Container zur Physiotherapie zurückziehen. "Da haben wir einen kleinen Heimvorteil", sagt Doppler lächelnd. Danach geht es mit einem der scheinbar Tausenden in Klagenfurt fahrenden Shuttles zum Aufwärm-Platz. Laufen, Spielen, alles, was dazugehört. Und Warten. "Wir hören das Ergebnis am Centre Court. Wenn das Spiel zu Ende geht, machen wir uns auf den Weg."