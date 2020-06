Klug: „Nichts dem Zufall überlassen“

Am Montag vor einem Jahr endeten in London die Olympischen Spiele 2012 mit einem Debakel für Österreich: null Medaillen. Der damalige Bundesminister für Landesverteidigung und Sport, Norbert Darabos, sorgte mit seiner Aussage über österreichische „Olympia-Touristen“ für Aufregung. Sein Nachfolger Gerald Klug blickt im KURIER-Interview in die Zukunft. Sein Büro in der Rossauer Kaserne beeindruckt nicht nur durch die Größe: An den Wänden hängen großformatige Fotos von österreichischen Soldaten und österreichischen Sportlern. „Mir war bei den Bildern wichtig, dass die gemeinsame Ressortverantwortlichkeit von Sport und Landesverteidigung zum Ausdruck kommt“, sagt Klug und legt wert auf die Feststellung: „Es ist ein sehr großzügiges Büro. Aber es hat kein Sozialdemokrat so umgebaut.“

KURIER: Was sagen Sie zum Abschneiden 2012?

Gerald Klug: Ich habe damals auch mit einem gewissen Nationalstolz gehofft, dass wir besser reüssieren. Aber nach vielen Gesprächen mit den Sportlern ist mir klar, dass man die Fehler keinesfalls bei den Athleten suchen darf. Die haben für London hart trainiert und Entbehrungen auf sich genommen.

Aber wer ist nun Schuld an dem Desaster von London?

Also Desaster ist übertrieben. Wir hatten 17 Top-Ten-Platzierungen. Darauf können wir aufbauen. Aber aus meiner Sicht hat man über Jahre, insbesondere bei der Sportstätten-Infrastruktur, zu wenig hingeschaut.

Inwiefern?

Ich habe mir in Wien angeschaut, wie die Ringer trainieren: In einem umgebauten Gasthaus in einem Randbezirk. Und wenn mir Sportler sagen, dass in ihren Duschen Viecher rennen, geht das nicht. Unser Ziel ist ein Spitzensportstätten-Masterplan. Der erste Schritt dazu ist schon getan.

Kann man die Defizite in den Sportstätten beziffern?

Ich bin auf der einen Seite Sportpolitiker, da könnte ich die Latte plakativ sehr hoch ansetzen. Auf der anderen Seite bin ich Teamspieler und dem Budgetpfad der Bundesregierung verpflichtet. Ich weiß, dass man mit öffentlichen Mitteln sehr sorgsam umgehen muss. Insofern war der erste Schritt im Spitzensportstätten-Masterplan mit knapp sechseinhalb Millionen Bundesmitteln ein beachtlicher. Weitere Schritte werden folgen müssen. Da spreche ich aus heutiger Sicht von rund 30 Millionen Euro.