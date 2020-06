Klitschkos erbärmlicher Gegner

"Wahrscheinlich ist er der beste Gegner, den ich je gehabt habe", hatte Klitschko vor dem Kampf noch gesagt. Tatsächlich war Mormeck wohl einer der schlechtesten. "Der sportliche Wert war nicht da. Das war eine Hinrichtung", sagte Ex-Europameister Luan Krasniqi. In der zweiten Runde fiel Mormeck das erste Mal. In der vierten Runde schließlich löste Klitschko sein Versprechen ein und schlug den 17 Zentimeter kleineren und 13 Kilo leichteren Franzosen mit einer Links-Rechts-Kombination und einer folgenden Linken zu Boden. Aus.



Es war eine Demonstration der Stärke des überragenden Weltmeisters. Aber in erster Linie war es das Unvermögen Mormecks. Der 39 Jahre alte Herausforderer war völlig wehrlos: Im gesamten Kampf versuchte er zwei linke Haken und ruderte zwei Mal mit der Rechten. "Erbärmlich", sagte Krasniqi. "Zuvor war er noch als französischer Mike Tyson gepusht worden." Zumeist duckte Mormeck sich ab, Klitschko drückte ihn dann noch tiefer. "Wir haben erwartet, dass er wie ein Tank nach vorne marschiert. Deshalb bin ich nach vorn, um ihn unter Druck zu setzen", sagte der Champion von WBO, IBF und WBA. Er schien sein Gegenüber damit überrumpelt zu haben. "Ich habe nicht die Chance bekommen, etwas zu zeigen", entschuldigte sich Mormeck. "Ich hätte an den Mann ran müssen, hab’ das aber nicht geschafft." 12,26 Millionen Fernseh-Zuschauer in Deutschland wurden Zeugen des Dramas. In Österreich sahen auf RTL kurz vor Mitternacht immer noch 166.000 zu.



Die Klitschkos haben die Weltrangliste rauf und runter geboxt. Es ist nicht ihre Schuld, dass sie kaum noch Gegner für attraktive Kämpfe finden. Aber jemanden wie Mormeck zu verpflichten, der schon mit dem Boxen aufgehört hatte, ist unnötig. Weil die Stadien aber trotzdem voll und die TV-Quoten hoch sind, heiligt der Zweck die Mittel.