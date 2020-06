Klitschko: Wieder ein Gegner weniger

Verlierer Tony Thompson war gebrochen. "Wenn ich den Champion nicht schlagen kann, was soll das Ganze dann noch?", fragte sich der 40-jährige US-Boxprofi zu später Stunde in Bern. Denn auch im zweiten Anlauf auf den Weltmeister-Thron im Schwergewicht war er an Wladimir Klitschko gescheitert. Vor 24.000 Zuschauern ging er im Stade de Suisse in der sechsten Runde k.o. Vor vier Jahren hatte er immerhin elf Runden gegen den Ukrainer durchgehalten.

"Dieses Mal war es einfacher. Ich hatte die Kontrolle", sagte Champion Klitschko nach seinem 58. Sieg im 61. Profikampf. "Ich wusste, dass ich schneller, stärker, besser bin." Eine Links-Rechts-Kombination schickte den Amerikaner in der fünften Runde zu Boden. Nach weiteren Treffern in der folgenden Runde zählte der Ringrichter den Herausforderer aus.

"Ich habe fünf Schwergewichts-Weltmeister trainiert. Wladimir wäre für jeden Champion der Geschichte eine Gefahr gewesen" sagte sein Trainer Emanuel Steward. Doch Steward weiß auch um das Dilemma seines Schützlings. Seine ehemaligen Boxer Mike Tyson, Evander Holyfield und Lennox Lewis hatten Gegner, mit denen sie sich unvergessliche Kämpfe lieferten. Wladimir Klitschko hat dagegen nur Herausforderer wie Thompson, die an der WM-Chance vor allem die Gage reizt.