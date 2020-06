Außer Rand und Wand

Der sogenannte Blocmaster in Innsbruck genießt im zehnten Jahr des Bestehens längst Kultstatus. Zehntausend Anhänger des Outdoor-Spektakels waren trotz Regens und Kälte auch in diesem Jahr wieder Augenzeugen der Fingerfertigkeit und Trittsicherheit der Kletterer. Und weil der Andrang mittlerweile zu groß und der Innsbrucker Marktplatz zu klein geworden sind, riefen die Veranstalter an diesem Wochenende sogar kurzerhand ein Public Viewing ins Leben.

Es geht steil bergauf mit dem Klettersport, dem lange die Seilschaften gefehlt hatten. Erst seit wenigen Jahren ist Klettern hierzulande eine anerkannte Sportart und offizielles Mitglied der Bundessportorganisation BSO. Seither klettern die Mitgliederzahlen ständig nach oben: 60.000 Kraxler sind derzeit in Österreich registriert, Tendenz stark steigend. Weil das Klettern inzwischen auch als Schulsport gefördert wird und in Österreichs Schulen die Turnhallen umgerüstet und mit Kletterwänden versehen wurden, rennen vor allem die Kinder und Jugendlichen dem Alpenverein die Türen ein. "Diese Entwicklung war nicht absehbar, das ist richtig aus den Fugen geraten", sagt Reini Scherer, der Organisator des Boulderweltcups in Innsbruck.