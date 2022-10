Klettern: Österreicher verzichten auf Weltcup-Finale in Japan

Österreichs Kletter-Asse werden beim anstehenden Weltcup-Finale in Japan aufgrund mehrerer Krankheitsfälle nicht teilnehmen. Wie der Kletterverband Österreich (KVÖ) am Freitag mitteilte, werden Boulder-Europameister Nicolai Uznik und Jessica Pilz wegen einer Erkrankung nicht für den Boulder- und Lead-Weltcup in Morioka (20. bis 22. Oktober) nach Asien reisen.

"Es ist sehr schade, weil ich den letzten Weltcup gerne noch in Angriff genommen hätte. Vor den Olympischen Spielen in Paris gibt es wahrscheinlich nicht so viele Möglichkeiten, das Olympia-Format wettkampfmäßig zu klettern", sagte Pilz, die heuer Silber und Bronze bei der EM in München gewonnen hatte. "Leider bin ich gesundheitlich einfach nicht fit genug, so macht ein Wettkampf keinen Sinn."

Uznik lag eine Woche krank im Bett, wie er erklärte, an einen Wettkampf sei deshalb nicht zu denken. "Die Vernunft hat sich durchgesetzt", sagte der Kärntner, dem es mittlerweile wieder besser geht. Olympia-Bronzemedaillengewinner Jakob Schubert hatte bereits vor mehreren Wochen seine Wettkampf-Saison für beendet erklärt. "Es war keine leichte Entscheidung, aber ich wollte nicht für einen Bewerb nach Japan reisen. Ich nütze die Zeit, um am Felsen zu trainieren", sagte der Tiroler, der in München EM-Gold im olympischen Boulder- und Lead-Bewerb geholt hatte.