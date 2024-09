Kraxeln in Gottes Namen: Klettersport künftig in einer Kirche

Eine unkonventionelle Idee wird offenbar in der Diözese Innsbruck verfolgt: Die Verantwortlichen um Bischof Hermann Glettler wollen in der Kirche Petrus Canisius in der Landeshauptstadt ein „völlig neues Nutzungskonzept“ aufziehen, konkret in Kooperation mit einem Vorarlberger Unternehmen im großen Kirchenraum frei stehende Wandobjekte für den Klettersport errichten, wie gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“ (Freitagsausgabe) ventiliert wurde.