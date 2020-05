Sehenswertes Video von Kletter-Weltmeister Jakob Schubert

Die Sehnsucht war also groß, als Jakob Schubert nun endlich wieder seiner großen Leidenschaft nachgehen konnte. Seit das Innsbrucker Kletterzentrum wieder für die Profis offen steht, kann dort nach Lust und Liebe gekraxelt werden. Aber Schubert zog es hinaus in die Natur, in der Quarantäne war in ihm der Entschluss gereift, die zwei Boulder namens "Traumschiff" und "Nihilist" in Angriff zu nehmen.

Von seiner Rückkehr auf den Felsen und der Zeit in der Quarantäne hat Schubert ein sehenswertes Video gedreht. Nach dem Motto: Lockdown to Rock-down. "Es war wichtig, wieder zu klettern. Es ging gar nicht so sehr um den Durchstieg, sondern einfach mal wieder im Freien zu sein, zu klettern, mit Freundin und Freunden unterwegs zu sein, das zu leben und zu genießen. Was mir aber abgeht, sind die Wettkämpfe."