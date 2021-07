Jakob Schubert setzt auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio Prioritäten. Der dreifache Weltmeister ordnet seit geraumer Zeit alles der Olympia-Premiere der Kletterer unter und lässt deshalb auch die Weltcup-Bewerbe links liegen.

So verzichtet der 30-Jährige am Wochenende auch auf die Teilnahme am Weltcup in Villars (Schweiz), wo viele Stars der Szene noch einmal ihre Form überprüfen. Jakob Schubert hat die Bestätigung, dass er gut in Schuss ist, am vergangenen Wochenende gewann er den hochkarätig besetzten Heimweltcup in Innsbruck.