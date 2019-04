Klagenfurt erstmals seit 1998 Handball-Länderspielschauplatz

Nach über 20 Jahren ist Klagenfurt am 13. Juni wieder Schauplatz eines Handball-Länderspiels der Männer. Die Mannschaft von Neoteamchef Ales Pajovic empfängt im Sportpark der Kärntner Landeshauptstadt im Rahmen des Euro Cups Vizeweltmeister Norwegen. Den jüngsten Auftritt in Klagenfurt absolvierten die ÖHB-Herren am 8. September 1998 bei einem Sieg gegen Ägypten.

Drei Tage nach der Norwegen-Partie geht es für Nikola Bilyk und Co. zum Abschluss des Heim-EM-Vorbereitungsturniers in Stockholm gegen den EM-Zweiten Schweden.