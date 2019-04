Österreichs Handballer besiegen Europameister Spanien

Einen Einstand nach Maß hat Neo-Teamtrainer Ales Pajovic am Donnerstag mit Österreichs Handballmännern gefeiert. Gegen Europameister Spanien setzte sich seine Truppe beim Euro-Cup in Dornbirn mit 29:28 (14:11) durch. Neun Monate vor Beginn der Heim-EM stellten Nikola Bilyk und Co. unter Beweis, dass das Feuer nach der enttäuschenden WM wieder brennt.

Zum Abschluss der zweiten Tranche des Euro-Cups kommt es am Sonntag in Melilla (18:00 Uhr) zum "Rückspiel" mit den Iberern. In der ersten Donnerstag-Partie setzte sich Vize-Weltmeister Norwegen gegen Schweden mit 35:26 (15:16) durch.