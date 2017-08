Kitzbühel: Ofner sensationell im Halbfinale

Österreichs Tennis-Shootingstar Sebastian Ofner hat am Donnerstag seinen Erfolgslauf fortgesetzt. Der 21-jährige Steirer rang im Viertelfinale des Generali Open in Kitzbühel den Argentinier Renzo Olivo nach 1:47 Stunden mit 6:3,1:6,6:3 nieder und steht in seinem ersten ATP-Tour-Event schon im Halbfinale.

Ofner trifft damit im Halbfinale am Freitag entweder auf seinen Landsmann Gerald Melzer oder den Portugiesen Joao Sousa. Das zweite Viertelfinale mit österreichischer Beteiligung ging im Anschluss in Szene.