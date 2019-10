Keine schwere Verletzung bei Siebenkämpferin Ivona Dadic

Ivona Dadic hat Glück im Unglück. Gleich im ersten Bewerb des Siebenkampfes, den 100 Meter Hürden, blieb die 25-Jährige am Mittwochabend mit einer Oberschenkelverletzung am Boden liegen. Humpelnd schaffte sie es in den Untersuchungsraum.

Nach einer Ultraschall- und Röntgenuntersuchung im Spital am Donnerstag kann Entwarnung gegeben werden. Die Verletzung kann als "Zerrung" bezeichnet werden, der Muskel ist nicht gerissen.

Erleichtert

"Das ist eine Riesen-Erleichterung für mich", sagte Dadic. "Es ist viel besser fürs nächste Jahr und überhaupt für meine weitere Karriere, weil so natürlich keine große Narbe im Muskel entsteht und mich in Zukunft behindert. Trotzdem bin ich sehr traurig, weil ich sehe dass ich vorne mitkämpfen hätte können.“