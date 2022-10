Keine Heilung vom Krebs: Weltmeister Lobinger spricht über sein Leid

Der Kampfgeist ist wie während der erfolgreichen Karriere groß, doch ein Happy End scheint ausgeschlossen.

„Heilung wird es bei mir nicht mehr geben. Mein Krebs ist zu aggressiv“, verriet der frühere Weltklasse-Stabhochspringer Tim Lobinger.

Der 50-Jährige hat zuletzt die Einschulung seines Sohnes Okkert verpasst, weil er wegen einer Not-OP ins Krankenhaus musste. Lobinger erzählte der Bild-Zeitung auch, dass er insgesamt schon 150 Tage in diesem Jahr in der Klinik verbringen musste. Und trotzdem wird er seinen Kampf gegen den Krebs nach Einschätzung der Ärzte wohl verlieren.

Fünf Jahre Krankheit

Im März 2017 hatte Lobinger erstmals die Diagnose Leukämie erhalten, eine Stammzellentherapie rettete ihm danach das Leben.

Der Krebs kam 2018 zurück, und erneut 2021. „Los ging es mit Beschwerden an Gelenken“, beschrieb Lobinger: „Plötzlich hatte ich überall sichtbare Dellen am Körper. An Beinen, Schulter, Kopf.“