Kantersieg der Vienna Vikings beim ersten Heimspiel der Saison

In Woche drei der European League of Football (ELF) trafen die Vienna Vikings in der Generali Arena auf die Liga-Neulinge Prague Lions. Das erste Heimspiel der Wiener in ihrer erst zweiten ELF-Saison wurde dabei zur Galashow.

Vor 6.854 Zuschauer zerlegte der amtierende ELF-Meister die zeitweise überforderten Gäste mit 69:21 (41:7). Das tschechisch-österreichische Hauptstadtduell sorgte dabei für einen neuen Zuschauer-Rekord und wurde zum bislang meistbesuchten Vikings-Spiel aller Zeiten.