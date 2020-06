Kandler ist Tennis-Staatsmeisterin

Tina Kandler ist zurück. Die 17-jährige Tochter des ehemaligen Daviscup-Spielers Hans Peter holte sich souverän der Staatsmeistertitel in Bad Waltersdorf. Die Niederösterreicherin besiegte im Endspiel Patricia Haas klar 6:4, 6:1.



Die letzten Monate waren schweißtreibend für das Talent. Aufgrund hartnäckiger Kniebeschwerden musste sie lange pausieren, fiel sogar aus der WTA-Damen-Weltrangliste hinaus. Jetzt will sie wieder anschreiben, Kandler spielt in den nächsten Wochen 10.000-Dollar-Turniere in Japan. "Wir müssen wieder klein anfangen. Aber ein erster Schritt ist getan", sagt Hans Peter Kandler.