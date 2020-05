Kampfansage für die Routiniers

Für das Wiener Pferdefest hat sich der 31-Jährige auch einiges vorgenommen, aber immerhin handelt es sich erstmals um ein Fünf-Sterne-Turnier; die Konkurrenz ist entsprechend groß. „Ich habe vor Wien extra eineinhalb Wochen Pause gemacht, damit die Pferde ausgeruht und mit freiem Kopf nach Wien kommen“, sagt Eder. Die Aufwertung des Stadthallenturniers macht sich vor allem auch mit dem erstmals großen Abreiteplatz in der Halle C – der Eishalle– bemerkbar. „Das ist absolut eine Verbesserung. Es ist mit sehr viel Kosten verbunden, aber Veranstalter Josef Göllner schaut halt immer, dass das Beste für die Pferde geboten wird“, merkte Eder an.

Warum es für ihn zuletzt so gut gelaufen ist, erklärt er mit der Möglichkeit, nun auf zwei sehr gute Pferde zurückgreifen zu können. „Ich habe in den letzten zwei Jahren hauptsächlich den Chilli einsetzen müssen, und das ist auch nicht gut, wenn ein Pferd das Meiste machen muss. Und die Concordija ist ein wirklich sehr gutes Pferd, die war letztes Jahr noch acht, und da habe ich sie noch zurückgehalten.“