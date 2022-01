Kampf ums NFL-Endspiel: Ein siegessicherer Quarterback und viele Hoffnungen

Kann man das vergangene Wochenende in der National Football League noch überbieten? Alle vier NFL-Partien waren erst in letzter Sekunde entschieden worden, nach teilweise dramatischen Wendungen. Schwer vorstellbar also – aber auch nicht ausgeschlossen. Auch deswegen sind Anspannung, Vorfreude und Aufregung vor den anstehenden Conference Finals spürbar in den USA.

Die Titel in der NFC und AFC (den beiden Conferences der besten Football-Liga der Welt) bringen neben ein wenig Ehre auch den Einzug in den Super Bowl am 13. Februar. Und da wollen alle vier Teams schlieĂźlich hin: die Kansas City Chiefs, die Cincinnati Bengals, die Los Angeles Rams und die San Francisco 49ers.

Kansas City Chiefs vs. Cincinnati Bengals (Sonntag, 21 Uhr MEZ)

Für die Chiefs ist es inzwischen Routine: Zum vierten Mal schon ist das Team um Quarterback-Genie Patrick Mahomes Gastgeber des Finales in der AFC – das gab es noch nie. Beim ersten Mal 2019 setzte es eine Niederlage gegen die New England Patriots, bei denen damals noch Tom Brady Quarterback spielte. 2020 setzte sich das Team gegen die Tennessee Titans durch und gewann den Super Bowl. Im Vorjahr besiegte man die Buffalo Bills und verlor erst im Super Bowl gegen die Tampa Bay Buccaneers. „Ich war bereits in solchen Situationen, in großen Spielen, und ich weiß, was es braucht, um zu gewinnen“, zeigt sich Quarterback Mahomes selbstbewusst.