Rekordhalterin Mayer läuft im April wieder den Vienna City Marathon

Österreichs Rekordhalterin Julia Mayer tritt am 21. April erneut beim Vienna City Marathon an. Die Niederösterreicherin war im Vorjahr in Wien als Achtplatzierte zu einer von ihr später deutlich verbesserten nationalen Bestmarke gelaufen. Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen im Sommer in Paris will sie beim heimischen Großevent erneut im Spitzenfeld mitmischen.