Jugendolympiade: 54 Österreicher kämpfen in Baku um Medaillen

Österreichs Athleten treten in sieben von insgesamt zehn Sportarten an: Judo, Leichtathletik, Rad (Straße), Ringen, Schwimmen, Tennis und Turnen. Nicht vertreten ist man in den Sportarten Basketball, Handball und Volleyball.

Aus 30 Burschen und 24 Mädchen besteht die österreichische Delegation, Teilnehmer aus allen Bundesländern sind dabei. Mit neun Nachwuchssportlern stellt Niederösterreich vor Wien, Tirol und Vorarlberg dabei die größte Abordnung: Florian Stefanik, Andreas Wolf, Sebastian Giefing, Alexander Hajek, Fabienne Pavlik, Jessica Fortner, Selina Bader, Laura Ripfel und Anika Schicho. Letztere ist aktuell übrigens U18-Vizeeuropameisterin im Judo.