Jugend wird fit: Die tägliche Bewegungseinheit boomt

Sportminister Werner Kogler ist begeistert vom Projekt. „Ich freue mich sehr, dass das Pilotprojekt tägliche Bewegungseinheit in den Bildungseinrichtungen von Beginn an mit so viel Begeisterung aufgenommen wurde." Und Hermann Krist, Vorsitzender der Fit Sport Austria GmbH sagt: „Es war eine richtungsweisende Entscheidung der beiden verantwortlichen Minister Werner Kogler und Bildungsminister Martin Polaschek, die drei Sport-Dachverbände zur Umsetzung einer täglichen Bewegungseinheit mit ins Boot zu holen."