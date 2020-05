Jürgen Melzer selbstkritisch

Die Lockerheit ist vergangen, Jürgen Melzer merkt man neben der Vorfreude auch die Anspannung an. Der Niederösterreicher tritt zwar wie im Vorjahr als Titelverteidiger in der Wiener Stadthalle an, aber nicht mehr mit der großen Erfolgsbilanz des Vorjahres. "Verkorkst war die Saison nicht, weil ich ja zwei Grand-Slam-Titel (Mixed in Wimbledon, Doppel bei den US Open, Anm.) geholt hab'", sagt die Nummer 3 des Turniers, gibt aber zu: "Freilich, im Einzel hätte ich mir mehr erwartet."



Da war auch mehr zu erwarten. Achtelfinale in Melbourne, Halbfinale in Monte Carlo - das war's mit der Single-Herrlichkeit in diesem Jahr. Als Nummer 12 hatte er im Vorjahr in der Stadthalle aufgeschlagen, Top-Ten-Spieler war er drei Monate später, jetzt ist er die Nummer 25. Durch den Rummel im vergangenen Jahr sei die Erwartungshaltung gestiegen, damit konnte er selbst nicht umgehen. "Ich habe mir einfach zu viel Druck gemacht."



Nicht der einzige Grund, warum er es schwer haben wird, den Titel " Sportler des Jahres" zu wiederholen. Die Automatisierung der Schläge, die sein Trainer Joakim Nyström 2010 so hervorgehoben hat, ist nicht mehr da. "Damals hab' ich im richtigen Moment den richtigen Schlag spielen können, das ist derzeit nicht der Fall. Weil mir durch Verletzungen viele Trainingseinheiten fehlen", begründet Melzer. "Die Selbstverständlichkeit war weg dadurch. Und damit natürlich auch das Selbstvertrauen."