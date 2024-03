Judoka Michaela Polleres holt Grand Slam in Antalya

Judoka Michaela Polleres hat in Antalya ihren zweiten Titel bei einem der hochklassigen Grand-Slam-Turniere erobert. Die Olympia-Silbermedaillengewinnerin von Tokio schaltete am Samstag in der Klasse bis 70 kg unter anderem Vize-Weltmeisterin Giovanna Scoccimarro und die Olympia-Dritte Madina Taimazova aus.