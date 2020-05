Judoka Filzmoser am Boden zerstört

Ein schwacher Trost, dass auch ihre europäischen Judo-Kolleginnen bei der WM in Paris keine bessere Figur machten. Im Semifinale stand keine einzige Kämpferin aus Europa, dafür zwei Japanerinnen, eine Brasilianerin und Marti Malloy, die Filzmoser zum Verhängnis geworden war.



Ein schwacher Trost auch, dass sich die matte Leistung auf der Pariser Matte nicht negativ auf Olympia 2012 auswirkt. Als Weltranglisten-Dritte hat Filzmoser das Ticket für London ja schon jetzt so gut wie sicher.



Peter Scharinger hängt indes noch in der olympischen Warteschleife. Der Mühlviertler verpasste in der Klasse bis 73 Kilogramm den angestrebten Top-7-Platz, nach einem Sieg gegen den Kirgisen Kubakajew musste sich Scharinger im zweiten Duell dem portugiesischen Doppel-Europameister João Pina geschlagen geben.



Damit ruhen nun die letzten Hoffnungen auf einen österreichischen WM-Spitzenplatz auf der EM-Dritten Hilde Drexler, die am Donnerstag in der Klasse bis 63 Kilo kämpft, sowie auf Max Schirnhofer, der am Freitag in der Klasse bis 90 Kilo im Einsatz ist.