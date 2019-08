Judo-WM: Österreich bleibt in Japan ohne Medaille

Doch dann liegt dieser eindrucksvolle junge Mann hilflos am Rücken und kann sich nicht mehr wehren, die Zuschauer im Nippon Budokan toben. Denn in der Klasse der Schwergewichte über 100 Kilogramm liegt Hisayoshi Harasawa auf Hegyi und fixiert ihn mit einem Festhaltegriff. Der Japaner ist nicht nur noch schwerer (125 kg) und größer (1,91 m), sondern als Zweiter bei Olympia 2016 auch einer der Publikumslieblinge und Lokalmatador bei der WM in Tokio.