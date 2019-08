Judoka Michaela Polleres hat bei der WM in Tokio den Kampf um Bronze erreicht. Die Niederösterreicherin besiegte am Donnerstag in der Hoffnungsrunde der Klasse bis 70 Kilogramm die Niederländerin Sanne van Dijke mit Ippon. Ihre Gegnerin im Duell um Platz drei ist die Britin Sally Conway.