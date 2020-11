Judo-EM: Auftakt-Niederlage für angeschlagene Filzmoser

Die von einem nicht operierten Kreuzbandriss im August gehandicapte Sabrina Filzmoser ist zum Auftakt der Judo-EM in Prag in ihrem ersten Kampf ausgeschieden. Die 40-jährige Ex-Europameisterin unterlag der Russin Anastasia Konkina am Donnerstag in der Klasse bis 57 Kilogramm nach nur 23 Sekunden mit Ippon.