Jan Ullrich kehrt in den Profi-Radsport zurück

Der frühere deutsche Radstar Jan Ullrich wird Sportlicher Leiter des Rennens "Rund um Köln". Das bestätigten Ullrich und Rennorganisator Artur Tabat dem Kölner Stadt-Anzeiger. Nach Bekanntwerden seiner Dopingvergangenheit und dem Rücktritt im Jahr 2007 kehrt Ullrich damit in offizieller Funktion in den Profi-Radsport zurück.

"Ich habe lange, lange überlegt", sagte Ullrich: "Aber irgendwann war mir klar, dass ich das für Artur, der ja nicht nur mein Freund, sondern auch ein guter Mensch ist, machen werde. Ich weiß, dass ich Artur damit einen Herzenswunsch erfülle."

Die 101. Auflage des Eintagesrennens steigt am 11. Juni, Ullrich hatte die Veranstaltung in Köln und Umgebung 2003 gewonnen. In den vergangenen Jahren hatte sich Ullrich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Der mittlerweile 43-Jährige hatte 1997 den bis heute einzigen deutschen Gesamtsieg bei der Tour de France gefeiert. In den Folgejahren sorgten jedoch seine Verwicklung in die Affäre um den Dopingarzt Eufemiano Fuentes und auch sein Umgang mit den eigenen Vergehen für einen gewaltigen Imageschaden. 2007 verkündete Ullrich das Ende seiner aktiven Laufbahn.

"Sensationell, dass Jan das macht", sagte Tabat nun: "Ich hatte immer im Kopf, Jan Ullrich wieder ein bisschen nach vorn zu holen. Ich möchte ihm diese Chance geben, er gehört da oben hin." Der Freundschaftsdienst für Tabat soll für Ullrich allerdings eine Ausnahme bleiben. "Ich werde mich nur in Köln engagieren, sonst nirgendwo", sagte er.