Jakob Pöltl: Kraftkammer im Heimat-"Urlaub" und Camp-Vorfreude

Umstellung

Das passt zu seinem Naturell, denn auch nach drei Jahren in der härtesten Basketball-Liga der Welt ist Pöltl bescheiden geblieben. „Am Flughafen haben mich letztens mehr Passagiere aus Toronto erkannt als hier in Wien", sagt der 23-Jährige, der im Vorjahr die kanadische gegen die texanische Metropole eingetauscht hat.

„Ich würde gerne in San Antonio bleiben", verrät Pöltl, der seinen Platz beim fünfmaligen Champion gefunden zu sein scheint. "Es war am Anfang keine einfache Saison, die Umstellung war nicht einfach", muss er zugeben. Als positiv darf man die Tatsache deuten, dass er mit der Zeit mehr und mehr in das System von Cheftrainer Gregg Popovich hineingewachsen ist und laufend mehr Spielzeit erhielt. In den Play-offs stand er in allen sieben Partien in der Starting Five.