Misslungenes Comeback für Basketball-Star Pöltl

Jakob Pöltl ist am Freitag (Ortszeit) mit einer Niederlage ins Team der Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA) zurückgekehrt. Die Kanadier verloren bei den Houston Rockets 106:135. Der Center aus Wien bilanzierte beim Comeback mit sechs Punkten, fünf Rebounds, zwei Blocks und einem Assist in 20:22 Einsatzminuten. Im vierten Viertel (40. Minute) musste er nach seinem sechsten Foul vorzeitig vom Feld.

Pöltl hatte sich am 7. Jänner bei den Golden State Warriors eine Verletzung des linken Knöchels zugezogen. In der Folge verpasste der 28-Jährige elf Partien in der Liga, von denen die Raptors lediglich zwei gewannen. Es sei "gut, nach dreieinhalb Wochen wieder zurück auf dem Court zu sein", ließ der heimische NBA-Pionier wissen. Bei der Niederlage gegen die Rockets habe sein Team "das gesamte Spiel über große Schwierigkeiten in der Defense" gehabt.