Am Knöchel verletzte: NBA-Star Jakob Pöltl muss Pause einlegen

Ohne den am linken Knöchel verletzten Center Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Dienstag in der National Basketball Association (NBA) bei den Los Angeles Lakers 131:132 verloren. Die Entscheidung zugunsten der Gastgeber fiel erst in den Schlusssekunden. Wie lange die Pause für Pöltl genau dauern wird, ist unklar. "Ich hoffe, dass es sich nur um Wochen handelt. Die Therapie ist schon am Laufen", ließ der heimische NBA-Pionier wissen.

➤ Mehr lesen: Jakob Pöltl gewährt einen Blick hinter die Kulissen der NBA-Show