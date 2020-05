Jahresendspurt in Dubai

Jene 60 Männer, die in dieser Saison auf der European Tour am meisten Preisgeld eingespielt haben, matchen sich bis Sonntag im Emirat Dubai. Der Sieger beim Saisonfinale bekommt eine Million Euro Preisgeld, der Letzte immerhin 17.500 Euro. Mit von der Partie ist Bernd Wiesberger, der die Qualifikation als 18. locker schaffte.

Nach einer Par-Runde mit 72 Schlägen zum Auftakt benötigte der Burgenländer im Jumeirah Golf Club 70 Schläge. Zwei Bogeys auf den letzten drei Löchern verhinderten eine bessere Platzierung als Rang 40. „Es handelt sich hier nicht um meinen Lieblingsplatz“, sagte der 27-Jährige, „manche Löcher haben nicht viel mit Golf zu tun.“ Geputtet hat er wie schon am Donnerstag mäßig, mehrmals rollte der Ball klar am Loch vorbei. „Ich habe mich leider zu oft verlesen.“

Erlesen hingegen spielte gestern der Spanier Sergio Garcia. Er lieferte eine 64er-Runde ab, auf den ersten Blick nichts Besonderes, aber, was das Ergebnis außergewöhnlich macht: Auf dem Scoreboard schienen dabei zwei Bogeys und ein Triple-Bogey auf. Dem gegenüber standen zehn Birdies, zwei Eagle und drei Par.

Das Rennen um die Million könnte spannender kaum sein. In Führung liegen der Nordire Rory McIlroy, der derzeit weltbeste Golfer, der Schotte Marc Warren und der Engländer Luke Donald mit je 11 unter Par. Einen Schlag Rückstand weisen die Südafrikaner Grace und Oosthuizen auf. Mit 9 unter Par lauern drei Spieler, mit 8 unter Par neun Spieler.

Sergio Garcia liegt nach seiner Traumrunde mit 7 unter Par auf Rang 18.